السودان.. 17 قتيلا إثر نزاع قبلي

أعلن والي ولاية غرب كردفان جنوبي السودان حماد عبد الرحمن صالح يوم الجمعة، مقتل 17 شخصا إثر نزاع قبلي في الولاية.

وذكر صالح لصحيفة "السوداني" المحلية، أن "17 قتيلا سقطوا في صراع قبلي في غرب كردفان يومي الأربعاء والخميس"، مبينا أن "الصراع قديم، وتجدد في الأيام الماضية بواسطة مجموعات قبلية مسلحة بين الطرفين".

وأضاف: "مجموعة قبلية قتل منها 9 أشخاص، بينما قتل من مجموعة أخرى 8".

وأفاد بأنه هرع بنفسه لمنطقة النزاع، ووجه "القوات الأمنية للتعامل بحسم لوقف الصراع الدموي".

فيما قال شهود عيان إن حصيلة الضحايا في صفوف قبيلة المسيرية بلغت 9 قتلى و15 مصابا، و24 قتيلا في صفوف قبيلة الحمر وأن الأوضاع ما زالت متوترة بين الجانبين.

وتشهد غرب كردفان سنويا احتكاكات عنيفة بالأسلحة بين الرعاة والمزارعين من قبيلتي المسيرية والحمر، تخلف قتلى وجرحى بالتزامن مع موسم الأمطار في المنطقة.

المصدر: وكالات