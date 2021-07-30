الجيش الإسرائيلي يهاجم جنازة في الخليل ومواجهات في بيتا وكفر قدوم

هاجم جنود من الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، الأهالي المشاركين في جنازة المواطن الفلسطيني شوكت عوض في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقبل أن تصل جنازة الشاب عوض إلى المقبرة أطلقت عناصر من الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي تجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة عدد منهم واندلاع مواجهات عنيفة.

واندلعت المواجهات في البلدة لليوم الثاني على التوالي وعم الحداد العام.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بعد أن انطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في البلدة، وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت باتجاه المسيرة.

وفي كفر قدوم بقلقيلية قمع الجيش الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

المصدر: وكالة "معا"