فلسطين.. مقتل مواطن باشتباكات مع قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلن مسؤولون صحيون مقتل شاب عمره 20 عاما برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اشتباكات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة بعد جنازة طفل فلسطيني قتل بنيران الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الرجل ويدعى شوكت عوض أردي قتيلا بطلقات نارية في الرأس والبطن خلال اضطرابات وقعت الخميس في بيت أمر، وهي بلدة قريبة من مدينة الخليل جنوب الضفة".

ورشق محتجون فلسطينيون قوات إسرائيلية بالحجارة بعد جنازة الطفل محمد العلامي (12 عاما)، والذي يقول السكان إنه قتل بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده في السيارة مع والده الأربعاء.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "استخدم النيران الحية ضد الحشد"، وأعلن لاحقا فتح تحقيق في إطلاق النار.

وأضاف بيان الجيش، أن "قادة بارزين وأفرادا من الشرطة العسكرية التي تحقق أيضا في سوء السلوك المشتبه به من جانب القوات، يحققون في الواقعة".

المصدر: "أ ب"