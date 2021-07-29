إسرائيل تفتح تحقيقا بمقتل طفل فلسطيني برصاص جنودها

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا في إطلاق النار من قبل عناصره أدى إلى مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما، بينما كان في سيارة مع والده جنوب الضفة الغربية.

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وقال الجيش في بيان، إن كبار الضباط والشرطة العسكرية الذين يحققون في سوء سلوك مشتبه به من قبل القوات يبحثون في حادثة الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار في بلدة بيت أمر بالقرب من مدينة الخليل، على سيارة قال إنها لم تتوقف عند نقطة تفتيش بعد إطلاق طلقات تحذيرية.

وأشار إلى أن إطلاق النار أدى إلى مقتل الفتى محمد العلمي برصاصة في صدره.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء وفاة الفتى محمد العلمي متأثرا بجروحه.

المصدر: أسوشيتد برس