 
مباشر

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
Reuters MUSSA ISSA QAWASMA
عنصران من الجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxhu

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل طفل يبلغ 12 عاما من العمر، متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق من اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الطفل محمد مؤيد بهجت  العلامي (12 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة في الصدر، أصيب بها برصاص الاحتلال، اليوم الأربعاء في بلدة بيت أمر، شمال الخليل".

إقرأ المزيد
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة

وقتل شاب فلسطيني أمس الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار باتجاهه أثناء وجوده قرب مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا