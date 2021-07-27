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مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
الشاب الفلسطيني، شادي عمر لطفي سليم، (وكالة "وفا")
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قتل شاب فلسطيني بعدما أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار باتجاهه أثناء وجوده قرب مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص صوب الشاب شادي عمر لطفي سليم (41 عاما).

وأضافت أن الجنود "احتجزوا جثمان الشهيد، ونقلوه بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية" وأشارت إلى انتشار واسع للجنود الإسرائيليين في المنطقة.

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وكانت المدينة شهدت إصابة 49 شخصا بالرصاص الحي و"المطاطي" خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية على جبل صبيح في البلدة بيتا، ونقلت عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم وبرصاصة معدنية مغلفة بالمطاط خلف أذنه، نقل إثرها للمستشفى، فيما أصيب 43 شخصا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وشخص بحروق، وأربعة جراء السقوط.

 

المصدر: وكالة "وفا"

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