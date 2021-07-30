مصدر فلسطيني ينفي مزاعم تدهور صحة عباس

نفى مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، صحة المزاعم التي تحدثت عنها تقارير إعلامية إسرائيلية عن تدهور صحة الرئيس.

وقال المصدر لموقع "عمون" إن عباس يمارس عمله من مكتبه في رام الله وهو بصحة جيدة.

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن صحة الرئيس عباس تدهورت، وأن فريقا طبيا إسرائيليا وصل إلى رام الله للإشراف على علاجه.

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن العمل جار على قدم وساق في مجال التحضير لزيارة عباس إلى روسيا في سبتمبر المقبل.

المصدر: "عمون"