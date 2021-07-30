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وزير الصحة التونسي بالنيابة: الجزائر أوقفت تصدير الأوكسجين وعلينا البحث عن مصدر آخر

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وزير الصحة التونسي بالنيابة: الجزائر أوقفت تصدير الأوكسجين وعلينا البحث عن مصدر آخر
Reuters
وزير الصحة التونسي بالنيابة: الجزائر أوقفت تصدير الأكسيجين وعلينا البحث عن مصدر آخر
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أعلن وزير الصحة التونسي بالنيابة محمد الطرابلسي يوم الخميس وجود نقص كبير في مادة الأوكسجين خاصة بعد إيقاف الجزائر تصدير هذه المادة منذ 16 يوليو الجاري.

وأضاف الطرابلسي خلال إشرافه على موكب انطلاق استغلال المستشفى الميداني الذي تقدمت به المملكة المغربية في إطار هبة لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19، أنه من الضروري البحث عن مصدر آخر للأوكسجين  حتى تتمكن البلاد من استيراد 150 ألف لتر من الأوكسجين وتوزيعه على مختلف مناطق البلاد.

يشار إلى أن المستشفى الذي تم تركيزه في وقت قياسي من قبل فريق عمل مشترك تونسي مغربي، يتوفر على 50 سرير إنعاش و50 سرير أكسجين إضافة إلى مولدي أوكسجين.

وسيمكن المستشفى الميداني من دعم قدرات الجهة الصحية بولاية منوبة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في أفضل الظروف. 

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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