 
مباشر

السعودية ترد على شائعة مثيرة للجدل حول مصر

أخبار العالم العربي

السعودية ترد على شائعة مثيرة للجدل حول مصر
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxp0

رد السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، على شائعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول السفر إلى مصر.

إقرأ المزيد
بعد إعلان السعودية فتح العمرة.. مصر تصدر بيانا حول إمكانية أداء العمرة من قبل مواطنيها
بعد إعلان السعودية فتح العمرة.. مصر تصدر بيانا حول إمكانية أداء العمرة من قبل مواطنيها

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، انتشر بشكل كثيف منذ ساعات، خبر منع السفر إلى جمهورية مصر العربية على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حالات الإصابة بكورونا والعائدة من مصر.

وتداول المغردون أنه من كل 10 سعوديين عائدين من مصر، هناك 8 مصابون بكورونا، كما تم تداول أخبار تشير إلى بدء حظر سفر سعودي إليها سيبدأ خلال الساعات القادمة.

كما تم تداول تغريدات تشير لوجود اتصالات عالية المستوى؛ للتريث في قرار منع سفر السعوديين إلى مصر؛ حيث تشير التقارير إلى وجود 460 ألف سائح ومقيم سعودي في الأراضي المصرية.

ونفى السفير السعودي في مصر أسامة بن أحمد نقلي، الكلام المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والأرقام المتداولة؛ حيث كتب في حسابه الرسمي على منصة تويتر: "ومع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالإنفونجراف، فإنني ما زلت أستغرب وجود مَن لا يزال يرتكن إلى شائعات الواتس، دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية".

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا