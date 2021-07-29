السعودية تفتح جسرا جويا عاجلا نحو ماليزيا

سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرا جويا إلى ماليزيا يحمل مساعدات طبية ووقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وغادرت صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية، متجهة إلى مطار كوالالمبور الدولي.

وذكرت وكالة "واس" السعودية أنه سيتم أيضا تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد عبر التنسيق مع مكتب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي لسرعة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى ماليزيا.

المصدر: "واس"