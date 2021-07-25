إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليون

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون، اليوم الأحد، بعد أن سجلت وزارة الصحة 17045 إصابة جديدة.

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وبذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في هذه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى مليون و13438 إصابة مؤكدة.

وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفش لفيروس كورونا حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"