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ماليزيا تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

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ماليزيا تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة
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سجلت وزارة الصحة في ماليزيا أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وهي أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ بدء الجائحة في البلاد.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "تم تسجيل 15902 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهي أعلى حصيلة لحالات الإصابة اليومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 996393".

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وتواجه ماليزيا صعوبة في احتواء أكبر تفش للفيروس حتى الآن، مع تسجيل إصابات ووفيات قياسية، وسط تكثيف برنامج التطعيم وإجراءات عزل عام أشد صرامة فرضتها خلال الشهر الماضي.

المصدر: رويترز

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