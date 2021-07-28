الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري دمر طائرة مسيرة أطلقها مسلحون

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري دمرت طائرة مسيرة في ريف حماة، أطلقها مسلحون.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء البحري فاديم كوليت، يوم الأربعاء، أن "وسائل الدفاع الجوي السورية رصدت مساء 27 يوليو طائرة مسيرة، أطلقها عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية" من ريف إدلب.

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وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت الطائرة المسيرة فوق ريف حماة بواسطة نظام "بانتسير إس" للدفاع الجوي الروسي الصنع.

وأضاف كوليت أن المركز الروسي "يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية للتخلي عن الاستفزازات المسلحة والوقوف إلى جانب التسوية السلمية في المناطق التي يسيطرون عليها".

المصدر: "تاس"