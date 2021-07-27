 
مباشر
عاجل
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية

الدفاع الروسية: مقتل عسكري سوري بهجوم من مسلحين في أراضي سيطرة القوات التركية بحلب

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: مقتل عسكري سوري بهجوم من مسلحين في أراضي سيطرة القوات التركية بحلب
Sputnik
وحدة من الجيش السوري (أرشيف).
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qx9h

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل عسكري سوري جراء هجوم شنته جماعات مسلحة ناشطة في أراضي سيطرة القوات التركية بمحافظة حلب شمال سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء الثلاثاء: "نفذ عناصر تشكيلات مسلحة غير شرعية ناشطة في أراضي سيطرة القوات التركية شمال محافظة حلب إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات إلى عربة نقل من نوع زيل-131 للقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية كانت تسير على طريق سيارات في منطقة مدينة تل رفعت".

وذكر كوليت أن الهجوم اسفر عن مقتل عسكري في الجيش السوري وإصابة 3 آخرين.

كما أفاد كوليت بتسجيل 29 عملية قصف وإطلاق نار نفذها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا