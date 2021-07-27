الدفاع الروسية: مقتل عسكري سوري بهجوم من مسلحين في أراضي سيطرة القوات التركية بحلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل عسكري سوري جراء هجوم شنته جماعات مسلحة ناشطة في أراضي سيطرة القوات التركية بمحافظة حلب شمال سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء الثلاثاء: "نفذ عناصر تشكيلات مسلحة غير شرعية ناشطة في أراضي سيطرة القوات التركية شمال محافظة حلب إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات إلى عربة نقل من نوع زيل-131 للقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية كانت تسير على طريق سيارات في منطقة مدينة تل رفعت".

وذكر كوليت أن الهجوم اسفر عن مقتل عسكري في الجيش السوري وإصابة 3 آخرين.

كما أفاد كوليت بتسجيل 29 عملية قصف وإطلاق نار نفذها مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

المصدر: وكالات روسية