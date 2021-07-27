الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على "إرهابي" فجر سيارة مفخخة في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على "إرهابي" فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر ببغداد منتصف أبريل الماضي.

وذكرت في بيان صحفي: "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية، تمكنت الاستخبارات العسكرية من القبض على إرهابي نفذ عملية تفجير عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية قرب أحد الأسواق الشعبية المعروفة باسم (سوق العتيق) بمدينة الصدر".

وأضافت، أن "الإرهابي فجر المفخخة في 15 أبريل 2021 وراح ضحيتها عددا من المواطنين الأبرياء".

المصدر: RT