ليبيا.. تفاصيل مقتل آمر اللواء التاسع مشاة في بنغازي

أعلنت مصادر متطابقة مقتل محمد الكاني، الذي كان يتولى قيادة اللواء التاسع مشاة التابع لمدينة ترهونة، في مقر إقامته بمنطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

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ونقل موقع المشهد الليبي عن مصادر محلية أن محمد الكاني، الذي تولى قيادة اللواء التاسع في حرب طرابلس بعد مقتل شقيقه محسن الكاني في غارة لطائرة تركية مسيرة، " قتل في مزرعة يقيم فيها بمدينة بنغازي رفقة عبدالباري الشقاقي ووليد البشير، وتم إلقاء القبض على شخص يدعى إسماعيل شرود".

ونقل الصحفي محمود المصراتي، المقرب من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي (بقيادة حفتر)، عن مصدر عسكري أن محمد الكاني قتل "خلال مقاومته لمداهمة لمقر سكنه في بنغازي للقبض عليه، بناء على مذكرتين من القضاء المدني والعسكري، بناءً على شكاوى ضد جرائم منسوبة له خلال فترة حرب 2019 تحت ستار القوات المسلحة وقبلها الكثير والكثير إبان تبعيته لحكومة السراج والمؤتمر الوطني العام ".

وأفاد المصراتي على حسابه في فيسبوك بأنه جرى أيضا "القبض على أحد مرافقيه في المقر، ومقتل آخر، بالاضافة للقبض على عدد آخر من أعوانه في مناطق متفرقة من بنغازي واجدابيا وطبرق، وردت اسماؤهم في مذكرة من النائب العام المدني والمدعي العام العسكري".

المصدر: المشهد الليبي + RT