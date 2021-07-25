الدبيبة من مدينة سبها: "لا حرب في البلاد بعد اليوم"

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أنه "لا حرب بعد اليوم سواء في سبها أو غيرها".

وشدد الدبيبة في كلمة له خلال ترأسه اجتماع الحكومة بمدينة سبها التي زارها اليوم الأحد برفقة وفد وزاري، أن "الحكومة تعمل على استكمال خططها لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب، وأن الحكومة تعمل أيضا على دعم خطة تأمين الجنوب وتوفير المساعدات اللازمة لمديريات المنطقة"، حسب ما أفاد موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية".

وأوضح الدبيبه أن ما يعانيه الجنوب هو نتاج سنوات الانقسام وأنه على تواصل دائم مع ممثلي الجنوب.

وأشار إلى أن "الحكومة تعول على صندوق إنماء الجنوب في تكوين الجنوب الجديد الذي عانى من التخريب" مؤكدا العمل على توفير الخدمات الأساسية ومعالجة المختنقات في الجنوب.

وقال إنه "جرى توفير الوقود في أغلب المناطق بالجنوب ولا زال العمل مستمر لتوفيره بشكل انسيابي".

وقبل وصول الدبيبة إلى مدينة سبها الواقعة جنوب شرق البلاد وصل الوفد الوزاري، إلى مطار سبها الدولي، إذ كان في استقبالهم عدد من مديري الإدارات وعميد البلدية المكلف إبراهيم حامد الشاوش، وعضو المجلس البلدي أوبكر جماعة.

المصدر: "بوابة الوسط"+"بوابة إفريقيا الإخبارية"