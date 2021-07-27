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مصر.. انهيار عقار بسبب هزة أرضية والأمن يبحث عن ضحايا تحت الأنقاض(صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. انهيار عقار بسبب هزة أرضية والأمن يبحث عن ضحايا تحت الأنقاض(صور)
Reuters
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شهد شارع القومية بمنطقة إمبابة في مصر هزة قوية بالأرض، أدت إلى انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان العقار.

مصر.. انهيار عقار بسبب هزة أرضية والأمن يبحث عن ضحايا تحت الأنقاض(صور)
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انهيار عقارين في مصر
انهيار عقارين في مصر

وقال عبد الرحمن صبري، أحد سكان شارع القومية: "طلعت أبص لقيت البيت وقع، هو على ناصية شارع القومية العمومي، والغبار كان مالي المكان، صوت الوقعة أفزعنا كلنا".

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، إن العقار الذي انهار قبل قليل، في منطقة الوراق، صدر له قرار ترميم بشكل رسمي، في أبريل الماضي.

مصر.. انهيار عقار بسبب هزة أرضية والأمن يبحث عن ضحايا تحت الأنقاض(صور)

وأشار المصدر إلى أنه جرى توجيه السكان بإخلاء العقار من أجل ترميمه، لكن السكان لم ينفذوا أعمال الترميم، كاشفًا عن إصابة ساكن واحد فقط، وعدم وجود متوفين حتى الآن.

المصدر: الوطن + اليوم السابع

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