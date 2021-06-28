انهيار عقارين في مصر

انهارت أجزاء من عقارين بمنطقتي "أبو سليمان واللبان"، بأحياء الجمرك وشرق الإسكندرية في مصر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

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انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق تقطنه 5 أسر وسقوط شرفة إحدى الشقق.

أسفر الحادث عن إصابة طفل بكدمات بسيطة وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبعدها تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 10 بشارع إسماعيل مهنا بمنطقة اللبان، واحتجاز عدد من السكان.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي الحي، وتبين من المعاينة انهيار سلم العقار المشار إليه، دون حدوث أي إصابات بين السكان، وجرى إخراج السكان بواسطة الحماية المدنية، وتحرير محضرا بالواقعة بقسم شرطة اللبان.

كانت مدينة الإسكندرية شهدت إنهيار عقار في منطقة العطارين وسط المدينة، أسفر عن مصرع 4 سيدات وإصابة سيدة وإنقاذ 3 آخرين، مع إستمرار مسلسل العقارات المنهارة في المدينة الساحلية والتي يوجد بها العديد من قرارات الإزالة والترميم التي لم تنفذ.

المصدر: الوطن