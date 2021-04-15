قتلى وجرحى جراء انهيار مبنى سكني بمحافظة مصرية

تسبب انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، بشمال شرق دلتا نهر النيل، في مقتل 3 أشخاص كانوا داخل المبنى.

وقال مدير أمن الدقهلية، رأفت عبد الباعث، إن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بمدينة ميت غمر، انتقلت على إثره قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني.

وقامت قوات الحماية المدنية بانتشال 3 جثامين من تحت الأنقاض، وتم نقلهم للمستشفى، ولا يزال البحث جاريا عن قتلى أو مصابين تحت الأنقاض.

المصدر: مصر اليوم