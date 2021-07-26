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"حركة النهضة" التونسية: المشيشي أكد مواصلة مهامه برئاسة الحكومة وسيعقد جلسة حكومية

أخبار العالم العربي

AFP PATRICIA DE MELO MOREIRA
رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي
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أعلنت "حركة النهضة" التونسية أن "رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد مواصلته ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة، وأنه سيدعو مجلس الوزراء للاجتماع".

وقال رياض الشعيبي مستشار رئيس الحركة في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" إن "الحركة تواصلت مع المشيشي مساء أمس الأحد وصباح اليوم وأكد مواصلته ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة وسيدعو مجلس الوزراء للاجتماع".

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وأضاف أن "المشيشي سيخاطب الشعب التونسي في كلمة سيلقيها".

المصدر: "موزاييك أف أم"

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