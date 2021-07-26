الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة عند الحدود مع لبنان وأنباء عن عملية تسلل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة باتجاه بلدة ميس الجبل الجنوبية، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى احتمال تنفيذ أحد الأشخاص لعملية تسلل.

ولفتت قناة "الجديد" اللبنانية إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مضيئة من عيار 155 ملم إلى الشمال الشرقي من بلدة ميس الجبل.

وأضافت أن الجانب الإسرائيلي أطفأ الأنوار في مستوطنة المنارة المقابلة لميس الجبل.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة بعد رصد "تحركات مشبوهة" على الحدود اللبنانية.

المصدر: "الجديد" + "كان"