مصرع 57 مهاجرا غرقا جراء انقلاب قارب يقلهم قبالة السواحل الليبية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين أن نحو 60 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى أوروبا لقوا حتفهم نتيجة انقلاب قاربهم قبالة السواحل الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

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وكتبت المتحدثة باسم المنظمة صفاء مسيهلي على حسابها في "تويتر"أن 57 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا اليوم بعد أن انقلب قارب كان يقلهم قرب ميناء الخمس بشرق ليبيا.

وأضافت المتحدثة أنه وفقا للناجين الذين نقلهم الصيادون وخفر السواحل إلى الشاطئ فإن من بين الضحايا ما لا يقل عن 20 امرأة وطفلين.

وتبقى ليبيا حيث لا يزال الوضع السياسي مضطربا، "ممرا" رئيسيا لمهاجرين أفارقة يسعون إلى بلوغ شواطئ أوروبا.

‼️ A shipwreck off #libya claims at least 57 lives today after a boat capsized near Khums.



According to survivors brought to shore by fishermen and the coast guard, at least 20 women and two children were among those who drowned. pic.twitter.com/QXqs1Oc7kx — Safa Msehli (@msehlisafa) July 26, 2021

وفقا لمعطيات اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان بليبيا فقد جرى إنقاذ 11891 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية في العام 2020، ولقي أكثر من 300 على الأقل حتفهم. وأشارت اللجنة أن العدد الحقيقي للقتلى مرشح للارتفاع نظرا لعدم وجود إمكانية معرفة العدد الدقيق للمهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: RT + "تاس"