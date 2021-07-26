وزيرا الخارجية الكويتي والتونسي يبحثان التطورات الراهنة في تونس

أفاد بيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، بأن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، تلقى اتصالا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، استعرضا خلاله التطورات في تونس.

وأوضح البيان أن استعراض الطرفين الأوضاع في تونس "يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

معالي الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تلقى اتصالاً من معالي السيد عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، حيث استعرض خلال التطورات الراهنة التي تشهدها تونس، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/rgl2X7YcC0 — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) July 26, 2021

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.

المصدر: RT + وكالات