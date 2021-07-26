 
مباشر
عاجل
رئيس تونس يعطل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

وزيرا الخارجية الكويتي والتونسي يبحثان التطورات الراهنة في تونس

أخبار العالم العربي

وزيرا الخارجية الكويتي والتونسي يبحثان التطورات الراهنة في تونس
Reuters SAL
تجمعات أمام البرلمان التونسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwy4

أفاد بيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، بأن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، تلقى اتصالا من نظيره التونسي عثمان الجرندي، استعرضا خلاله التطورات في تونس.

وأوضح البيان أن استعراض الطرفين الأوضاع في تونس "يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر في قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا