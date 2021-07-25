"حماس": القصف على غزة محاولة فاشلة من العدو لاستعراض قوته العاجزة

علقت حركة "حماس" يوم الأحد على القصف الإسرائيلي الذي طال أهدافا في جنوب وشمال قطاع غزة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم "حماس": "قصف العدو لقطاع غزة محاولة فاشلة لاستعراض قوته العاجزة، ولترميم صورة جيشه التي هزتها معركة سيف القدس".

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وأضاف أن "هذا القصف لن يوقف مقاومتنا لاسترداد حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته، وسنواصل نضالنا المشروع لانتزاع حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق ارضنا الفلسطينية".



واستطرد: "المقاومة الباسلة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته".

المصدر: RT