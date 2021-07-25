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"حماس": القصف على غزة محاولة فاشلة من العدو لاستعراض قوته العاجزة

أخبار العالم العربي

Reuters SAL
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علقت حركة "حماس" يوم الأحد على القصف الإسرائيلي الذي طال أهدافا في جنوب وشمال قطاع غزة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم "حماس": "قصف العدو لقطاع غزة محاولة فاشلة لاستعراض قوته العاجزة، ولترميم صورة جيشه التي هزتها معركة سيف القدس".

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وأضاف أن "هذا القصف لن يوقف مقاومتنا لاسترداد حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته، وسنواصل نضالنا المشروع لانتزاع حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق ارضنا الفلسطينية".

واستطرد: "المقاومة الباسلة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته".

المصدر: RT

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