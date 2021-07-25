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مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة
Reuters AST
غارات جوية على قطاع غزة -أرشيف-
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أفاد مراسلنا بأن طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية قصفت، مساء الأحد، هدفا شرق مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة.

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وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن "طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت هدفا آخر شمال غربي قطاع غزة".

وتوعد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الأحد حركة "حماس" بـ"تحمل تداعيات العنف الممارس بحق الإسرائيليين"، بعد أن اتهم الحركة بإطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الأحد عن قرارها تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة ردا على إطلاق "بالونات حارقة" من القطاع باتجاه إسرائيل.

المصدر: RT

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