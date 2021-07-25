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إسرائيل تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية

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إسرائيل تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية
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منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، الميجر جنرال غسان عليان
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أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد عن قرارها تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة ردا على إطلاق "بالونات حارقة" من القطاع باتجاه إسرائيل.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تدير الضفة الغربية)، أن منسق أعمال الحكومة هناك، الميجر جنرال غسان عليان، أعلن أنه "وبعد سلسلة جلسات لتقييم الأوضاع تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية".

وتابع البيان أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ فورا ويبقى ساري المفعول "حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والذي يشكل انتهاكا للسيادة الإسرائيلية".

وختم البيان بتحذير من أن حركة "حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه باتجاه دولة إسرائيل، وهي ستتحمل تداعيات العنف الممارس بحق مواطني الدولة".

المصدر: RT

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