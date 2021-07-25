اندلاع حرائق عدة في مستوطنات غلاف غزة

اندلعت حرائق عدة اليوم الأحد في الاحراش الزراعية داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل البالونات الحارقة.

ووفقًا لموقع "حدشوت بتخون سيديه" العبري فإن عدد الحرائق ارتفع إلى أربعة في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي "اشكول".

وكانت مجموعة من الشباب الفلسطينيين أطلقوا عددا من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية تعبيرا عن غضبهم الشديد لعدم تخفيف الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ انتهاء معركة "سيف القدس".

#عاجل اعلام الاحتلال:

اندلاع 3 حرائق جديدة في المجلس الإقليمي أشكول يشتبه أنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة، ليرتفع عدد الحرائق منذ الصباح إلى 4 pic.twitter.com/MzRfOa8Kdi — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) July 25, 2021

#شاهد| اندلاع حريق في المجلس الإقليمي أشكول يشتبه أنه بفعل بالون حارق أطلق من #غزةpic.twitter.com/YwbeGyRVXd — فلسطين الآن (@paltimes2015) July 25, 2021

المصدر: فلسطين اليوم