 
مباشر

اندلاع حرائق عدة في مستوطنات غلاف غزة

أخبار العالم العربي

اندلاع حرائق عدة في مستوطنات غلاف غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwo4

اندلعت حرائق عدة اليوم الأحد في الاحراش الزراعية داخل المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل البالونات الحارقة.

ووفقًا لموقع "حدشوت بتخون سيديه" العبري فإن عدد الحرائق ارتفع إلى أربعة في منطقة مفتوحة في المجلس الاقليمي "اشكول".

وكانت مجموعة من الشباب الفلسطينيين أطلقوا عددا من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية تعبيرا عن غضبهم الشديد لعدم تخفيف الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ انتهاء معركة "سيف القدس".

المصدر: فلسطين اليوم 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا