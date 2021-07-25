تزامنا مع الانتهاء من إجازة عيد الأضحى.. وزارة الصحة المصرية تحذر

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، رسالة مهمة للمواطنين تزامنا مع الانتهاء من إجازة عيد الأضحى وانتشار جائحة فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة إن "عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، قد ينقل عدوى فيروس كورونا لمن حولك"، وطالبت الوزارة بضرورة ارتداء الكمامات لحماية الشخص ومن حوله، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وكذلك استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا والخاص بأعداد مصابي فيروس كورونا والوفيات.

وأكدت الوزارة على أهمية الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، وحذرت البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، ومن يعانى من حالات مرضية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب وأمراض الرئة والكلي المزمنة والسرطان، من حضور التجمعات.

المصدر: "الوطن"