مصر تسجل 38 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 38 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38 حالة، مقارنة مع 41 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 283985.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 7 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16481 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 422 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 227490 شخصا.

المصدر: RT