بعد الهجوم بالطائرات المسيرة.. التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المملكة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwjk
أعلن التحالف العربي، مساء السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان جنوبي المملكة.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في وقت سابق من يوم السبت عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية.
#عاجل#التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخًا باليستيًا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) July 24, 2021
وأضاف التحالف في بيان أن "المليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
المصدر: RT