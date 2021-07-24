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بعد الهجوم بالطائرات المسيرة.. التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المملكة

أخبار العالم العربي

بعد الهجوم بالطائرات المسيرة.. التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المملكة
AFP
دفاعات قوات التحالف العربي
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أعلن التحالف العربي، مساء السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان جنوبي المملكة.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في وقت سابق من يوم السبت عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وأضاف التحالف في بيان أن "المليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

المصدر: RT

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