السعودية: عدد جرعات اللقاح ضد كورونا المقدمة في المملكة بلغ 4.1 مليون
Reuters
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كشفت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى 24,182,075 جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 587 مركزا في مناطق المملكة كافة.
وحثت الوزارة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.
وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة أن اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة.
المصدر: صحيفة "الرياض"