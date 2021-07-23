السعودية تسجل 1247 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السعودية، اليوم الجمعة، 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع بيانات الخميس، كما تم رصد 11 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1247، مقابل 1162 الخميس، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 515693 حالة، بينها 10742 نشطة، و1383 حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في منطقة الرياض، حيث بلغ فيها هذا المؤشر 263 حالة، لتأتي بعدها المنطقة الشرقية بـ211 حالة، ومن ثم مكة المكرمة بـ209 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة برصد 11 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 15 الخميس، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8141 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 496810 أشخاص، بعد تسجيل 1160 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT