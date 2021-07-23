الصحة الفلسطينية: مقتل شاب بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، إن الشاب محمد منير التميمي توفي متأثرا بجروح حرجة أصيب بها بعد أن استهدفه الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي في قرية النبي صالح برام الله.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة داهمت قوة راجلة من الجيش الإسرائيلي القرية وأطلقت الرصاص الحي على مجموعة من الشباب، ما أدى إلى إصابة التميمي (17 عاما) بجروح خطيرة في البطن.

ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى "الشهيد ياسر عرفات" بمدينة سلفيت، وأدخل على الفور إلى غرفة العمليات، قبل أن يفارق الحياة.

المصدر: RT