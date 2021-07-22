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بالأرقام.. هل يتسبب الملء الثاني لسد النهضة بضرر على مصر والسودان؟

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بالأرقام.. هل يتسبب الملء الثاني لسد النهضة بضرر على مصر والسودان؟
Reuters
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كشف الخبير المصري عباس شراقي بالأرقام، أن الملء الثاني لسد النهضة لن يكون له تأثير كبير على مصر والسودان، حيث أن إثيوبيا لم تنفذ خططها بالكامل.

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وأوضح الخبير المصري في حديث لـRT، أن بحيرة سد النهضة حاليا من الأقمار الصناعية عند منسوب 573 مترا فوق سطح البحر، مما يؤكد أن التخزين الثاني 3 مليار متر مكعب عند منسوب 573 مترا بإجمالي 8 مليار متر مكعب.

وأوضح حجم التخزين الحقيقي لهذا العام صدمة للإثيوبيين الذين يعتقدون أن التخزين 13.5 مليار متر مكعب هذا العام.

وأشار إلى أن تأثير هذا التخزين المحدود ضعيف على مصر والسودان وليس معنى ذلك أن أي تخزين لن يتسبب في ضرر لهما كما يدعي وزير المياه الإثيوبي، بل يعتمد الضرر على حجم التخزين في سد النهضة، وحالة الأمطار، وكمية المخزون في السدود السودانية والسد العالي.

وأكد أن التخزين الثاني توقف بسبب الإخفاق في الإنشاءات الهندسية وهجوم الفيضان مما اضطر إثيوبيا إلى سحب جميع المعدات والتوقف عند هذا الحد وهو تخزين كمية 3 مليار متر مكعب بدلا من 13.5.

ونوه بأن هذه المياه كان المفروض أن تصل مصر هذه الأيام، بالطبع الضرر محدود لأن التخزين ضعيف ويعتبر كأن لم يكن هذا العام، وليس معنى ذلك أن أي تخزين قادم لن يكون ضرره غير مؤثر.

المصدر: RT

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