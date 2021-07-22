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السعودية تسجل 1162 حالة إصابة جديدة بكورونا

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السعودية تسجل 1162 حالة إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 514446 حالة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1386 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عد الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي في البلاد 495650 شخصا.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8130 حالة وفاة بالفيروس في المملكة منذ تفشي الوباء هناك.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10666 ، والحالات الحرجة 1362 حالة.

المصدر: "سبق"

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