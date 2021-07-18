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السعودية.. انخفاض إصابات ووفيات كورونا خلال آخر 24 ساعة

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السعودية.. انخفاض إصابات ووفيات كورونا خلال آخر 24 ساعة
Reuters AHMED YOSRI
سعوديون يضعون الكمامات في مجمع تجاري
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1143 حالة، ووفاة 12 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 509576 إصابة، من بينها  10805 حالات نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1420 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 490696 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8075 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أكدت أمس السبت، تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1207 حالات، ووفاة 15 حالة في المملكة، خلال اليوم السابق.

المصدر: "واس"

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