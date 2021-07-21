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موسكو: لافروف يلتقي بيدرسن في الـ22 من يوليو

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موسكو: لافروف يلتقي بيدرسن في الـ22 من يوليو
Sputnik وزارة الخارجية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص المعني بشؤون سوريا غير بيدرسن
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو غدا الخميس.

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وكتبت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" أن لافروف سيعقد في الـ22 من يوليو في موسكو "لقاء عمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن".

وكان بيدرسن أعلن سابقا عن نيته زيارة العاصمة الروسية في وقت قريب للتشاور.

المصدر: RT

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