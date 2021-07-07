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لافرنتييف: اجتماع اللجنة الدستورية السورية المقبل في هذا الصيف

أخبار العالم العربي

لافرنتييف: اجتماع اللجنة الدستورية السورية المقبل في هذا الصيف
Sputnik
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قال ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، إن الاجتماع الدوري المقبل للجنة الدستورية السورية، قد يعقد في صيف 2021.

وأضاف: " لقد دعونا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، للعمل في هذا الاتجاه، وأبدت جميع الوفود بما في ذلك وفدنا والوفد الإيراني- دعمها لاستمرار هذا العمل واهتمامها به. ومن جانبه أكد لنا أنه سيواصل هذا العمل".

ونوه لافرينتيف، بأن الغرب لم يقدم لروسيا حتى الآن أدلة تثبت توسيع آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا. ووفقا له، تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماع الوفد الروسي مع بيدرسن في مدينة نور سلطان. وقال لافرنتييف للصحفيين "لا نرى دليلا واضحا لصالح تمديد هذه الآلية العابرة للحدود. فقط التباكي على معاناة الشعب السوري".

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وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أنه، لا توجد حتى الآن مقترحات محددة حول كيفية تخفيف معاناة الشعب السوري فعليا من جانب "الغرب الجماعي".

ويعقد الاجتماع الدولي بشأن سوريا يومي 7 و 8 يوليو بمشاركة وفود إيران وروسيا وتركيا، والحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية. ويحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق بصفة مراقب.

المصدر: RT

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