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ليبيا.. إتلاف 20 مليون قرص مخدر في مصراتة

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ليبيا.. إتلاف 20 مليون قرص مخدر في مصراتة
عملية مصادرة المواد المخدرة في ميناء مصراتة الليبي
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تولت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مهمة إتلاف كمية كبيرة من الأقراص المخدرة اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الوزارة، أن "هذه الكمية تقدر بـ20 مليون قرص مخدر تم ضبطها داخل ميناء ومطار مصراتة، في عمليات نفذها على فترات متعاقبة خلال الأشهر الماضية قسم مكافحة التهريب والمخدرات، بالتعاون مع الإدارة".

وتابع: "الأقراص التي تم إتلافها هي من أنواع مختلفة من بينها (ترامادول)، و(ألاريكا)، و(الروج)"، مؤكدا حضور رئيس النيابة ومدير الأمن ورئيس قسم مكافحة المخدرات والتهريب بمصراتة وأعضاء بالمجلس البلدي لعملية الإتلاف التي تمت للأقراص.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT

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