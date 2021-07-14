الدبيبة يقرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب ويحدد مهامها

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إنشاء غرفة أمنية جديدة تحت مسمى "غرفة العمليات الأمنية المشتركة" لتأمين المنطقة الجنوبية.

وعين الدبيبة بموجب المادة الثانية من القرار وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد محمود عمر سعيد، رئيسا للغرفة.

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وتضم الغرفة في عضويتها مندوبين عن 11 جهة أمنية هي جهاز المخابرات الليبية، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز المباحث الجنائية ومصلحة الجمارك، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لأمن المنافذ، والإدارة العامة لطيران الشرطة، ومديريات الأمن بالجنوب.

وحدد الدبيبة في المادة الثالثة من القرار مهام الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية وهي:

1- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمنطقة الجنوبية بما يضمن دعم وإسناد الشرطة والإشراف على حفظ الأمن، ولها في سبيل ذلك وضع الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2- إعداد الخطط الكفيلة بتأمين حدود البلاد الجنوبية، والإشراف على تنفيذها بما في ذلك التنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية.

3- فرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الجنوب وفتح نقاط للتمركز الأمني للمجاهرة بالأمن.

4- تتبع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها والعمل على القضاء عليها ولها التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بدول الطوق.

5- الإشراف على تأمين إمدادات المنطقة الجنوبية من الغذاء والدواء والوقود وحماية خطوط نقل الطاقة.

6- رصد مسارات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب ووضع الخطط العملية التي من شأنها الحد من هذه الظواهر.

7- مراقبة المجاميع المسلحة والوافدة من دول الجوار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بطردها ومن دخولها إلى الأراضي الليبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8- مكافحة الظواهر السلبية الهدامة والعمل بشكل عاجل لوضع الحلول اللازمة لمنعها.

9- متابعة الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة الجنوبية وتقييم عملها واتخاذ القرارات المناسبة للرفع من كفاءتها.

10- استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية اللازمة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

11- التنسيق مع المكونات الاجتماعية بالجنوب وإدماجها في الخطة الأمنية بما يتناسب مع هذه المهام ويحد من استخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

12- وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها للنيابة العامة.

13- رفع تقارير يومية ودورية حسب الأهمية لأعمال الغرفة والإجراءات المتخذة بالخصوص لرئيس الوزراء.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يخضع منتسبو غرفة العمليات المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية للإشراف المباشر لرئيس الغرفة، على أن تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية المقررة.

ومنحت المادة الخامسة من القرار للغرفة تشكيل فريق إعلامي تكون مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.

كما منحت المادة السادسة من القرار الغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية