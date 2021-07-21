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مصر تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 59 حالة جديدة و6 وفيات قبلها بيوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي إصابات كورونا حتى الثلاثاء بلغ 283813 منها 225068 حالة تم شفاؤها، و16457 وفاة.

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الصحة المصرية تتوقع اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا
الصحة المصرية تتوقع اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا

وكان محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام.

وتوقع حدوث موجة رابعة من الجائحة في البلاد مطلع أو منتصف سبتمبر المقبل.

المصدر: رويترز

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