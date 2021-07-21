مصر تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 59 حالة جديدة و6 وفيات قبلها بيوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي إصابات كورونا حتى الثلاثاء بلغ 283813 منها 225068 حالة تم شفاؤها، و16457 وفاة.

إقرأ المزيد

وكان محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام.

وتوقع حدوث موجة رابعة من الجائحة في البلاد مطلع أو منتصف سبتمبر المقبل.

المصدر: رويترز