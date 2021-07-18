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الصحة المصرية تتوقع اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تتوقع اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا
Reuters
العاصمة المصرية القاهرة
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أعلن محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية أن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام، متوقعا حدوث موجة رابعة من الجائحة مطلع أو منتصف سبتمبر المقبل.

وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم" المصرية، قال النادي إن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول"، مستشهدا بزيادة الإصابات في بعض الدول المحيطة كتونس.

وأشار إلى إجراء بعض التغييرات في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ومنها استخدام الفيتامينات وفقا لرؤية الطبيب، موضحا أن اللجنة رفعت تماما استخدام الأدوية المضادة للجلطات بصورة علاجية.

وأضاف أن التعديل يشمل جعل جرعات أدوية التجلط وقائية، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت تسبب تلك الأدوية في نزيف حال استخدام جرعات عالية منها.

 

المصدر: RT

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