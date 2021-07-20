القاهرة تؤكد عدم وقوع إصابات بين المصريين بحريق كنيسة في كندا

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد أنه لا إصابات بين المصريين في الحريق الذي طال كنيسة بكندا.

وأوضحت عبد الشهيد في بيان نشره مجلس الوزراء المصري أنها تواصلت مع رموز الجالية المصرية في كندا والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا عقب اندلاع حريق في كنيسة مارجرجس، وتبين أنه "لا إصابات بين المصريين" من مصلي الكنيسة.

وأعربت الوزيرة عن أسفها لما حدث وأدى إلى احتراق مبنى الكنيسة بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

وأشارت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن ملابسات الحادث وأسبابه.

وكانت الكنيسة تعرضت فجر أمس إلى حريق ما زالت التحقيقات مستمرة لكشف أسبابه.

المصدر: RT