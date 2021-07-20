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بغداد تشيع ضحايا هجوم "ليلة الأضحى" الدامي

أخبار العالم العربي

بغداد تشيع ضحايا هجوم
Reuters ALAA AL-MARJANI
بغداد تشيع ضحايا هجوم "ليلة الأضحى" الدامي
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 شيع العراق اليوم جنازات ضحايا تفجير بغداد الانتحاري الليلة الماضية الذي أودى بحياة 30 شخصا على الأقل، وأصيب فيه العشرات.

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وقال الجيش العراقي إنه استكمل التحقيق في التفجير، وتوصل الى أن انتحاريا فجر نفسه وسط السوق الشعبي، بينما أكد مسؤولون أمنيون في البداية أن الهجوم نجم عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق.

وأضاف الجيش في بيانه أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم وقال في بيان على الإنترنت إن التفجير نفذه أبو حمزة العراقي.

المصدر: أ ب 

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