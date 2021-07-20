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السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة

أخبار العالم العربي

السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة
AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة.

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وبعد الصلاة استمع السيسي لشرح الدكتور عاصم الجزار عن مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ومشروع مدينة الفنون بالعلمين الجديدة وما تم إنجازه فيها.

حضر الصلاة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.

المصدر: الوطن

 

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