شروط إقامة صلاة عيد الأضحى في الدول العربية.. والوضع الوبائي يمنعها في 4 دول

سمحت 10 دول عربية بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد، ودولة في مسجد واحد فقط، مع التشديد على توخي الإجراءات الاحترازية، مقابل 4 دول منعتها على خلفية الوضع الوبائي.

إقرأ المزيد

وقررت السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر والأردن وفلسطين والجزائر وجيبوتي إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد، اما في وليبيا فاقتصرتها على الساحات، في حين خصصت البحرين لصلاة العيد مسجدا واحدا فقط.

أما القسم الثالث من الدول العربية، فهو لتلك التي لم تصدر بعد بيانات بهذا الشأن، وتضم الصومال وجزر القمر والسودان وسوريا واليمن ولبنان.

يشار على أن عيد الأضحى يصادف يوم الثلاثاء في 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر وقطر والكويت وسلطنة عمان وفلسطين، فيما يحل العيد في موريتانيا والمغرب وجزر القمر يوم الأربعاء.

وتفصيلا، قررت وزارة الأوقاف المصرية إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واشتراط عدم اصطحاب الأطفال.

وصرحت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى "في مصليات العيد المكشوفة إضافة لمساجد الجمع، مع تهيئتها بما يتناسب مع تدابير كورونا".

وفي الكويت، تقرر أن تقام صلاة العيد في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، مع التشديد على تدابير الوقاية ومنها ارتداء الكمامات وعدم المصافحة.

وأقرت قطر إقامة صلاة عيد الأضحى في أكثر من 900 جامع ومصلى، في حين حددت الإمارات زمنا لصلاة العيد لا يتجاوز 15 دقيقة.

وصرحت وزارة الأوقاف الأردنية بإقامة صلاة العيد في 4 مساجد رئيسة في العاصمة إضافة إلى 1019 مسجدا في أرحاء المملكة، مع الالتزام بالضوابط الصحية.

وأعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية إقامة صلاة عيد الأضحى مع مناشدته الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية.

وقررت الجزائر إقامة صلاة العيد في مساجد البلاد، مع المطالبة بالالتزام بتخفيف مدة الصلاة والخطبة، ومراعان تدابير الوقاية من كورونا.

وأعلنت هيئة الأوقاف الليبية إقامة صلاة العيد في الساحات ومنع إقامتها في المساجد، مع الدعوة إلى التقيد بالضوابط الصحية.

وفي جيبوتي، أعلن أن صلاة العيد ستقام في مصليات بالعاصمة وفي الأقاليم، مع الحرص على وسائل الحماية.

المصدر: الأناضول