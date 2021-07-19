مصر.. مصرع وإصابة 4 أشخاص بسقوط عجل أضحية على الطريق بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر سقوط عجل أضحية من شاحنة على الطريق الإقليمي في المنوفية على سيارة خاصة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحادث تسبب بمقتل شخصين وإصابة آخرين بكسور وجروح تم نقلهما إلى مستشفى الباجور العام.

وأكد شهود عيان فرار سائق سيارة النقل المتسببة بالحادث، فيما أعلنت الشرطة أنه "يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث وإصدار تصاريح بدفن الجثامين".

المصدر: "القاهرة 24"