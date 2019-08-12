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واقعة مثيرة في مصر.. أضحية تقتل جزارا وتصيب 9 أشخاص وتفر هاربة

مجتمع

واقعة مثيرة في مصر.. أضحية تقتل جزارا وتصيب 9 أشخاص وتفر هاربة
Reuters Mohamed Abd El Ghany
أرشيف - ضواحي القاهرة، مصر
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شهدت مدينة فنارة، التي تبعد عن محافظة الإسماعيلية 50 كيلومترا في مصر، حادثة مأساوية وفريدة من نوعها قبل انقضاء اليوم الأول من عيد الأضحى.

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وجاءت الواقعة بعد تعرض عجل لحالة هياج قبل دقائق من ذبحه، وعلى الفور هجم على الجزار الذي كان يستعد لعملية الذبح فأصابه بإصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال، فيما فر العجل هاربا من المنزل.

وعندما تجمع الأهالي محاولين إيقافه هجم عليهم، وأصاب 9 أشخاص آخرين قبل أن تتم السيطرة عليه.

وقال شهود عيان إن الأضحية، التي قامت أسرة بشرائها بمبلغ 40 ألف جنيه، لم تصب أحدا من هذه الأسرة التي فر أفرادها هاربين من أمامها، قبل أن تتمكن من إصابة عدد آخر من مواطني مدينة فنارة.

المصدر: وكالات

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