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تداول صور في مصر حول "فشل" إثيوبيا في خططها تجاه سد النهضة

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تداول صور في مصر حول
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا قالت إنها تؤكد فشل عملية ملء سد النهضة وفقا لمخططات إثيوبيا، التي كانت تعتزم ملء السد بـ13.5 مليار متر مكعب من المياه.

تداول صور في مصر حول
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صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي
صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي

وحسب الخبراء فإن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 573 مترا، وهو ما يعنى فشل المخططات الإثيوبية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب إضافة للـ5 مليارات متر مكعب المخزنة في الملء الأول، بإجمالى 18.5 مليار متر مكعب.

وقال خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة في تصريحات لـRT إنه رغم ضعف تخزين الملء الثاني الذي وصل إلى 3 مليارات متر مكعب، وإجمالي 8 مليارات متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق.

تداول صور في مصر حول

المصدر: RT + المصري اليوم

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